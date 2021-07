Frontignan Frontignan Frontignan, Hérault À LA DECOUVERTE DES SONS Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Hérault

À LA DECOUVERTE DES SONS Frontignan, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Frontignan. À LA DECOUVERTE DES SONS 2021-07-23 14:00:00 – 2021-07-23 16:00:00

Frontignan Hérault Un atelier autour des sons de la nature. Un travail sur l’écoute, l’imagination et la manipulation des sons des éléments naturels qui nous entourent pour révéler leur musicalité. Les participants pourront ainsi enregistrer, manipuler et faire entendre les différentes images ou univers que révèlent ces sons une fois modifiés. Dans le cadre de Cap sur les Lagunes, en partenariat avec le SYBLE. Animation P’tits Ecolos, à partir de 5 ans. Durée 2h. 6€ par enfant. Un atelier autour des sons de la nature. Un travail sur l’écoute, l’imagination et la manipulation des sons des éléments naturels qui nous entourent pour révéler leur musicalité. Les participants pourront ainsi enregistrer, manipuler et faire entendre les différentes images ou univers que révèlent ces sons une fois modifiés. Dans le cadre de Cap sur les Lagunes, en partenariat avec le SYBLE. 6€ Un atelier autour des sons de la nature. Un travail sur l’écoute, l’imagination et la manipulation des sons des éléments naturels qui nous entourent pour révéler leur musicalité. Les participants pourront ainsi enregistrer, manipuler et faire entendre les différentes images ou univers que révèlent ces sons une fois modifiés. Dans le cadre de Cap sur les Lagunes, en partenariat avec le SYBLE. Animation P’tits Ecolos, à partir de 5 ans. Durée 2h. 6€ par enfant. dernière mise à jour : 2021-05-29 par

Détails Catégories d’évènement: Frontignan, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Frontignan Adresse Ville Frontignan lieuville 43.43523#3.77531