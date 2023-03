A la découverte des sites Natura 2000 / Balade nature Saint Géry-Vers Catégories d’Évènement: Lot

Saint Géry-Vers

A la découverte des sites Natura 2000 / Balade nature, 6 juillet 2023, Saint Géry-Vers . A la découverte des sites Natura 2000 / Balade nature Place du marché Saint Géry-Vers Lot

2023-07-06 17:00:00 17:00:00 – 2023-07-06 19:00:00 19:00:00 Saint Géry-Vers

Lot Natura 2000 : ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais savez-vous précisément de quoi il s’agit ? Venez le découvrir sur le stand tenu par une animatrice Natura 2000 du Parc sur le marché des saveurs de Vers. Vous pourrez vous procurer de la documentation et en apprendre plus sur les milieux et les espèces que ces sites abritent.

A 18h30, partez à la découverte des différents milieux naturels patrimoniaux aux alentours du village : Vers se situe à la

confluence entre le Vers et le Lot, proche de deux sites Natura 2000 ! La rivière et son tuff, la ripisylve, les falaises, les pelouses sèches… Autant de richesses qui justifient la désignation de sites Natura 2000 sur ce territoire, que vous pourrez découvrir lors de cette balade commentée. Infos » Parc / 05 65 24 20 50 Lot Tourisme – C. Novello

Saint Géry-Vers

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint Géry-Vers Autres Lieu Saint Géry-Vers Adresse Place du marché Saint Géry-Vers Lot Ville Saint Géry-Vers Departement Lot Lieu Ville Saint Géry-Vers

Saint Géry-Vers Saint Géry-Vers Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint gery-vers /

A la découverte des sites Natura 2000 / Balade nature 2023-07-06 was last modified: by A la découverte des sites Natura 2000 / Balade nature Saint Géry-Vers 6 juillet 2023 Lot Place du marché Saint Géry-Vers Lot Saint-Géry-Vers

Saint Géry-Vers Lot