A la découverte des sites lacustres du Jura Route de Chalain Doucier, lundi 22 juillet 2024.

Initiation découverte des sites lacustres sur la plage du domaine de Chalain sur plusieurs lundis de juillet et août entre 17h et 19h.

Nicolas et Emilie d’Unis Vers Nature emmèneront les participants à la découverte des embarcations néolithiques du lac de Chalain, la pirogue monoxyle, son histoire et son utilisation grâce à un atelier ludique ! Les participants devront tenter de faire flotter et avancer une réplique miniature de la pirogue; vous devrez essayer de la charger avec tout son équipement, en respectant le principe d’Archimède et surtout, sans la faire couler. Relèverez vous le défi ? chaque animation se terminera par un apéritif dégustation en lien avec ce qu’on pouvait manger au néolithique.

Adultes, groupe d’amis et enfants à partir de 7 ans. Réservation obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 17:00:00

fin : 2024-07-22 19:00:00

Route de Chalain Plage du domaine de Chalain

Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté chalain@chalain.com

