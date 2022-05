A la découverte des serpents de Gironde Domaine de la Junca,Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Accompagné d’un spécialiste des reptiles, partez à la découverte des espèces de chez nous et changez votre regard sur ces mal-aimés…

Entrée libre, sur inscription

