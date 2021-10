Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec A la découverte des Sentiers Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor Perros-Guirec Partez à la découverte des sentiers côtiers, d’une vallée boisée, des chemins de traverse….venez découvrir les paysages et le patrimoine de Perros-Guirec accompagné d’un garde du littoral.

Prévoir chaussures de marche, coupe vent et bouteille d’eau. Marche facile

A partir de 10 ans

Réservation conseillée

Rendez vous au parking du sémaphore à 9h

durée 3h

