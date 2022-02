A la découverte des sentiers du Pays Basque : Urkulu histoire et pastoralisme Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

A la découverte des sentiers du Pays Basque : Urkulu histoire et pastoralisme Saint-Jean-Pied-de-Port, 10 juin 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port. A la découverte des sentiers du Pays Basque : Urkulu histoire et pastoralisme Saint-Jean-Pied-de-Port

2022-06-10 09:30:00 – 2022-06-10

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Randonnée avec un accompagnateur montagne. Depuis le mythique col d’Arnostéguy, nous atteindrons le vestige de la tour romaine d’Urkulu. Des dolmens du néolithique en passant par le trophée de la civilisation romaine, nous aurons ensuite rendez-vous avec le berger Jean-Bernard pour la dégustation de fromage d’estive.

Sortie à la demi-journée, covoiturage de 25 min depuis St Jean Pied de Port. Niveau facile, 190m de dénivelé, 3,5km. Randonnée avec un accompagnateur montagne. Depuis le mythique col d’Arnostéguy, nous atteindrons le vestige de la tour romaine d’Urkulu. Des dolmens du néolithique en passant par le trophée de la civilisation romaine, nous aurons ensuite rendez-vous avec le berger Jean-Bernard pour la dégustation de fromage d’estive.

Sortie à la demi-journée, covoiturage de 25 min depuis St Jean Pied de Port. Niveau facile, 190m de dénivelé, 3,5km. Randonnée avec un accompagnateur montagne. Depuis le mythique col d’Arnostéguy, nous atteindrons le vestige de la tour romaine d’Urkulu. Des dolmens du néolithique en passant par le trophée de la civilisation romaine, nous aurons ensuite rendez-vous avec le berger Jean-Bernard pour la dégustation de fromage d’estive.

Sortie à la demi-journée, covoiturage de 25 min depuis St Jean Pied de Port. Niveau facile, 190m de dénivelé, 3,5km. Saint-Jean-Pied-de-Port

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-Pied-de-Port Autres Lieu Saint-Jean-Pied-de-Port Adresse Ville Saint-Jean-Pied-de-Port lieuville Saint-Jean-Pied-de-Port Departement Pyrénées-Atlantiques

A la découverte des sentiers du Pays Basque : Urkulu histoire et pastoralisme Saint-Jean-Pied-de-Port 2022-06-10 was last modified: by A la découverte des sentiers du Pays Basque : Urkulu histoire et pastoralisme Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 10 juin 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques