Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Randonnée avec un accompagnateur montagne. Le plateau d’Ahüzki est un vaste territoire d‘estives bordé par la forêt des Arbailles aux ambiances parfois mystérieuses. Nous partirons à la découverte des cayolars de bergers à l’organisation spécifique, des panoramas surprenants à travers les zones karstiques tourmentées (dolines gouffres, poljé), et de la star de ces lieux, la fontaine aux eaux vertueuses, souvent chantée.

