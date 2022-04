A la découverte des sentiers de la Montagne Pelée Maison des volcans Le Morne-Rouge Catégorie d’évènement: Le Morne Rouge

Ce lieu emblématique est l’une des interfaces les plus interessantes de la Martinique du point de vue historique, culturel, écologique et touristique. La découverte des points de vue remarquables de la grande diversité de milieux et d’ambiances s’effectue exclusivement à pied tout au long de l’ascension des 4 sentiers présentés. Reportage photos commenté des sentiers de la Montagne Pelée (la biodiversité, des points de vue uniques, des randonnées somptueuses) Maison des volcans Avenue Edgard Nestoret Le morne rouge Le Morne-Rouge

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T20:00:00

