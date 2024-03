À la découverte des Sarments , dégustation en accords vins/chocolats Château Léognan Léognan, dimanche 31 mars 2024.

À l’occasion des fêtes de Pâques, découvrez l’harmonie qui s’aligne entre vins et chocolats.

Dégustez deux vins du domaine , sélectionnés avec soin pour s’accorder parfaitement avec les arômes subtils d’un chocolat artisanal. Explorez ce mélange de saveurs avec nos meilleurs conseils sur l’art de marier vin et chocolat pour une expérience gustative inoubliable.

(possibilité pour les parents comme les enfants de participer à une animation de Pâques chasse aux œufs, olympiades etc.) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 13:00:00

fin : 2024-03-31 16:45:00

Château Léognan 88 Chemin du Barp

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@chateauleognan.com

