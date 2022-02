A la découverte des salades sauvages Rousson Rousson RoussonRousson Catégories d’évènement: Gard

Rousson Gard RoussonJardin ethnobotanique de la Gardie Rousson Gard Rousson Vous êtes curieux d’apprendre à connaître les plantes comestibles qui nous entourent ? Venez découvrir les salades sauvages que l’on peut trouver dans nos prairies.Le terme de salade est ici à comprendre comme “salada”, qui en provençal, signifiait « mets salé », donc littéralement plante comestible.Les plantes sauvages sont de bonnes pourvoyeuses de bonnes feuilles à ne pas négliger pour composer des salades, surtout au printemps, où les semis et repiquages de salades cultivées ne sont pas encore très productifs. Apprendre à reconnaître les plantes demande de la patience et de les croiser régulièrement. Autre leçon à retenir pour le cueilleur : connaître les plantes non comestibles permet de les éviter. Voici une autre leçon : ne jamais tout cueillir, toujours en laisser pour la reproduction. Les habitués recommandent de prélever une plante sur trois, et d’avoir plusieurs coins de cueillette différents afin de changer d’une année sur l’autre.Venez découvrir les salades sauvages de nos champs. Après midi conviviale pour les grands et les petits.*Infos pratiques :- Rendez-vous le samedi 19 Mars 2022- Où? : Jardin ethnobotanique de la Gardie à Rousson- Quand? : De 14h00 à 17h00- Informations complémentaires par téléphone au 04 66 85 66 90 ou 06 45 64 98 72 Droits libres

