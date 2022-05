A la découverte des ruches du parc Parc du château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

A la découverte des ruches du parc Parc du château d’Azay-le-Rideau, 4 juin 2022, Azay-le-Rideau. A la découverte des ruches du parc

le samedi 4 juin à Parc du château d’Azay-le-Rideau Nombre de place limité : sur réservation – A partir de 8 ans – Tarifs : Adulte : 13 € / enfant (8-18 ans) : 8 € – matériel de protection fourni

Rendez-vous inédit avec l’apiculteur Michael Presteseille qui présentera le fonctionnement de la ruche, le rôle des abeilles dans notre écosystème et livrera les secrets de fabrication de son miel. Parc du château d’Azay-le-Rideau Rue Balzac 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T16:30:00

