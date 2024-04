À la découverte des ruches du Moulin de Ferrières Moulin de Ferrières Lavoir, dimanche 2 juin 2024.

À la découverte des ruches du Moulin de Ferrières À la découverte des ruches du Moulin de Ferrières ! Dimanche 2 juin, 14h00 Moulin de Ferrières Prix 7€ – Nombre de places limité – Réservation obligatoire (en ligne)

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:00:00+02:00

Véritables sentinelles écologiques, les abeilles sont essentielles dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes. En outre, elles produisent un délicieux miel !

Nous vous proposons une visite pour tout savoir sur ces précieux insectes et sur le travail de l’apiculteur, suivie d’une dégustation…

Moulin de Ferrières 12 rue Close – 4217 Héron (Lavoir) Lavoir 4217 Huy Liège +32 (0)85 24 06 83 https://www.moulinferrieres.be/ https://www.facebook.com/LeMoulinFerrieres/ [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/294z632u »}] Riche d’une histoire de plus de 600 ans, le Moulin de Ferrières produit une farine bio et locale, moulue sur meules de pierre. C’est aussi un parfait départ de balades à pied ou à vélo, avec un point d’accueil touristique, une boutique de produits locaux, un restaurant, des vélos à louer et un hébergement touristique pour 6 personnes. Le site est en accès libre en permanence et dispose d’un grand parking d’éco-voiturage.

