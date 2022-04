A la découverte des rivières de Cercy-la-Tour : l’Aron et l’Alène Cercy-la-Tour Cercy-la-Tour Catégories d’évènement: Cercy-la-Tour

Cercy-la-Tour Nièvre Cercy-la-Tour EUR Balade pour découvrir ces rivières aux multiples enjeux et en savoir plus sur les poissons migrateurs et la biodiversité de ces cours d’eau, ainsi que les actions pouvant être menées pour leur protection.

Visite de la passe à poissons de Cercy-la-Tour.

