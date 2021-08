MAY-SUR-ORNE Rue des Moulins May-sur-Orne A la découverte des reptiles Rue des Moulins MAY-SUR-ORNE Catégorie d’évènement: May-sur-Orne

Cachée dans le fond d’une vallée, la Laize serpente tranquillement et garde précieusement ses secrets. Partons à la découverte des moulins et du monde discret de ses chemins cachés. Une fabrication t’attend au détour de la rivière. (2km/2h30) – Niveau 1

Gratuit

Depuis de nombreuses années, les lézards et serpents ont suscité de nombreuses peurs car, souvent, nous les connaissons mal. Alors, auras-tu le courage de venir découvrir et surtout d’apprendre à… Rue des Moulins parking de la voie verte, traverser le pont en fer,14320,MAY-SUR-ORNE MAY-SUR-ORNE

2021-08-26T09:30:00 2021-08-26T11:30:00

