À LA DÉCOUVERTE DES REPTILES Aillières-Beauvoir, 10 septembre 2022, Aillières-Beauvoir.

À LA DÉCOUVERTE DES REPTILES Mairie 3 rue des Puits du Chêne Aillières-Beauvoir

2022-09-10 10:00:00 – 2022-09-10 12:00:00 Mairie 3 rue des Puits du Chêne

Aillières-Beauvoir 72600

Accompagné par le CPIE Vallée du Loir et de la Sarthe, venez découvrir les différents reptiles qui peuplent notre territoire. Au détour d’une haie, au bord d’un chemin, nous essaierons d’aller aux plus proches de ces curieuses espèces et nous tenterons de percer les mystères de leur écologie. Serpents, lézards, orvets, vous découvrirez leurs mœurs et les menaces qui pèsent sur les animaux que l’on dit « à sang froid ».

Réservation obligatoire, prévoir une tenue adaptée au terrain et à la météo.

