2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11 11:00:00 Dès les premiers rayons du soleil de la journée, couleuvres, vipères et autres lézards s’activent. Comment dominer ses appréhensions pour savoir les observer ?

Aurez-vous assez de sang froid ? Animation proposée par Bretagne vivante, en partenariat avec le Département de Loire-Atlantique Tout public

