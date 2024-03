À LA DÉCOUVERTE DES RAPACES NOCTURNES Mairie Juvaincourt, samedi 6 avril 2024.

Samedi

À la découverte des rapaces nocturnes.

Au programme présentation de ses espèces et de leur mode vie. Puis balade dans le village pour écoute et voir les rapaces nocturnes.

Inscription obligatoire par mail ou par téléphone.

Chiens non acceptésTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

Mairie 36 rue de la Dame

Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est association.hirrus@orange.fr

