L’EPT Paris Terres d’Envol a été sélectionné en tant que territoire porteur d’ITI et a bénéficié d’une enveloppe à ce titre pour la période 2014-2020, qui a notamment contribué au financement de travaux de rénovation énergétique pour les copropriétés dégradées, d’aménagement durable ou encore d’accompagnement à la création d’entreprises et au suivi post-création. Ce premier programme, antérieur à la création de l’EPT, concernait les 3 communes de l’ex-Communauté d’agglomération Terres de France (Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte). Ce programme arrive à échéance en juin 2022. Dans le cadre du Joli mois de l’Europe 2022, l’EPT souhaite valoriser des projets programmés et soutenus dans le cadre de l’ITI par le biais de vidéos publiées sur le site internet et les réseaux sociaux de l’EPT. Une vidéo sera publiée par semaine. Les projets valorisés sont les suivants : – Dispositif d’accompagnement à la création d’entreprise et au suivi post-création, sur tout le territoire ITI ; – Réhabilitation thermique de la copropriété Jean Perrin, à Sevran ; – Trempl’1 ! Boot Camp de remobilisation par le sport et suivi des jeunes ; à Tremblay-en-France.

L’EPT Paris Terres d’Envol diffusera tout au long du mois de mai des vidéos de projets ayant bénéficié de financements européens sur son territoire (FEDER et FSE).

