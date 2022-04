A la découverte des poneys et des ânes de la ferme

A la découverte des poneys et des ânes de la ferme, 28 avril 2022, . A la découverte des poneys et des ânes de la ferme

2022-04-28 11:15:00 – 2022-04-28 12:15:00 L’un brai, l’autre henni, mais connaissez-vous les autres différences et points communs de nos animaux à sabots ?

Durant l’animation, vous découvrirez l’âne et le poney ainsi que leurs utilisations sur la ferme. Un moment pour prendre soin d’eux qui se terminera avec une petite balade en carriole tirée par Django notre âne du Cotentin. Animation famille principalement à destination des 3-10 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr L’un brai, l’autre henni, mais connaissez-vous les autres différences et points communs de nos animaux à sabots ?

Durant l’animation, vous découvrirez l’âne et le poney ainsi que leurs utilisations sur la ferme. Un moment pour prendre soin d’eux qui… L’un brai, l’autre henni, mais connaissez-vous les autres différences et points communs de nos animaux à sabots ?

Durant l’animation, vous découvrirez l’âne et le poney ainsi que leurs utilisations sur la ferme. Un moment pour prendre soin d’eux qui se terminera avec une petite balade en carriole tirée par Django notre âne du Cotentin. Animation famille principalement à destination des 3-10 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville