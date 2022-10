A la découverte des pommes et variétés anciennes Tudeils Tudeils Catégorie d’évènement: Tudeils

2022-11-06 14:30:00 14:30:00 – 2022-11-06 Tudeils Corrze Tudeils « A la découverte des pommes et variétés anciennes » avec les Croqueurs de Pommes de la Corrèze et le Foyer Rural de Tudeils. Il s’agit d’identifier et déguster des variétés anciennes avec des passionnés du terrain.

Nouveautés cette année : un partenariat avec l’Amicale des Jardiniers du Puy Mezier qui nous confieront quelques spécimens de courges insolites ainsi que des panneaux ludiques nous invitant au voyage des légumes anciens. Un clin d’oeil à la poésie et dégustation de patisseries autour du fruit le plus consommé en France. Tudeils

