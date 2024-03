A la découverte des pollinisateurs (sur réservation) Talais, jeudi 25 avril 2024.

A la découverte des pollinisateurs (sur réservation) Talais Gironde

Les abeilles sont depuis quelques années sous le feu de la rampe car c’est grâce à elles que nous pouvons avoir fruits et légumes par la pollinisation des fleurs. On pense souvent à l’abeille domestique, mais savez-vous que les abeilles sauvages ont un aussi un rôle primordial ? Apprenez à reconnaître quelques espèces de nos pollinisateur et le programme LIFE du Pnr Médoc. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 12:00:00

Port de Talais

Talais 33590 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement A la découverte des pollinisateurs (sur réservation) Talais a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Médoc Atlantique