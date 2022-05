A la découverte des pollinisateurs Génolhac, 21 mai 2022, Génolhac.

De taille et de morphologie variées, les insectes pollinisateurs participent à la reproduction de fleurs de toutes formes. Certains ont même des spécialités : Les bourdons par exemple savent faire vibrer les fleurs de tomates, pour en libérer le pollen.Ces animaux au labeur discret sont aussi des auxiliaires agricoles indispensables, qui assurent, avec les abeilles domestiques, la pollinisation de plus de 75 % des espèces végétales cultivées dans le monde(et même 84 % des cultures en Europe).Sans eux notre alimentation serait bien plus pauvre et de nombreux aliments disparaîtraient de nos assiettes.Une pollinisation abondante permet également d’obtenir des produits agricoles qui présentent une meilleure qualité nutritionnelle. En effet, lorsqu’une grande quantité de pollen a été déposée sur leurs pistils, les plantes peuvent sélectionner les meilleurs gamètes, qui donneront ensuite des fruits plus gros et plus riches en nutriments. En préservant la diversité et la qualité de nos ressources alimentaires, les pollinisateurs protègent notre santé.De plus en plus de pollinisateurs dans le monde sont menacés de disparition. Malgré le manque de données disponibles sur ces insectes, peu étudiés par la recherche scientifique, suffisamment de preuves existent pour conclure à leur déclin rapide et sans précédent. Selon l’une des rares études sur le sujet, publiée en 2016, 40 % des espèces pollinisatrices invertébrées sont actuellement en voie d’extinction.Nous vous proposons donc de venir à la rencontre de ces ouvriers discrets qui œuvrent chaque jour pour le bien de tous nos écosystèmes.*Infos pratiques :- Rendez-vous le Samedi 21 Mai 2022- Où? : Génolhac, lieu de rendez-vous précis donné lors de l’inscription- Quand? : De 10h00 à 17h00 (prévoir un pique-nique)- Tarif : Animation gratuite- Sur inscription uniquement- Informations complémentaires et inscriptions par téléphone au 04 66 07 39 25

