La Folletière-Abenon Calvados La Folletière-Abenon Venez découvrir les plantes tinctoriales de l’Orbiquet. Allez à la chasse aux éléments tinctoriaux ; fleurs, terre, herbes… pour créer des œuvres individuel les et/ou collectives avec les éléments de la nature qui vous entoure.

Venez découvrir les plantes tinctoriales de l'Orbiquet. Allez à la chasse aux éléments tinctoriaux ; fleurs, terre, herbes… pour créer des œuvres individuel les et/ou collectives avec les éléments de la nature qui vous entoure.

(1km/2h) – Niveau 1

contact@lespiedssurterre-eedd.fr +33 6 99 21 33 49

