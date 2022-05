À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Rodemack, 28 mai 2022, Rodemack. À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Place des Baillis Devant Office de Tourisme Rodemack

2022-05-28 – 2022-05-28 Place des Baillis Devant Office de Tourisme

Rodemack Moselle Rodemack 5 EUR Partez à la découverte des plantes sauvages de Rodemack lors d’une balade guidée par Florence Thomas, ethnobotaniste, dans le cadre de la première animation sur le sentier Jean-Marie Pelt. Orties et pissenlits familiers, l’aubépine, le sureau, les rosiers sauvages, les carottes sauvages et l’armoise commune…d’où vient leur nom, à quoi servent-elles, sont-elles comestibles ? Ces plantes n’auront plus de secrets pour vous ! Places limitées, pensez à réserver ! info@centrejeanmariepelt.com +33 7 62 94 17 98 https://www.centrejeanmariepelt.com/ Place des Baillis Devant Office de Tourisme Rodemack

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rodemack Autres Lieu Rodemack Adresse Place des Baillis Devant Office de Tourisme Ville Rodemack lieuville Place des Baillis Devant Office de Tourisme Rodemack Departement Moselle

Rodemack Rodemack Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodemack/

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Rodemack 2022-05-28 was last modified: by À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES Rodemack Rodemack 28 mai 2022 Moselle Rodemack

Rodemack Moselle