À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES, 10 mars 2021-10 mars 2021, Nébian.

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES 2021-03-10 11:00:00 – 2021-03-10 13:00:00

Nébian Hérault Nébian

3 3 EUR À 9h ou 11h, rendez-vous au parking Pierre De Laroque.

Balade pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages que l’on peut manger en salade. Évocation du patrimoine naturel et historique de Nébian. Deux groupes sont accueillis séparément à 9h et à 11h par deux guides diplômés et partent en décalé. La jauge de chaque départ est de 6 personnes. Sur réservation obligatoire. Tarifs : 3€, 5€ et 12€

+33 4 67 96 23 86

