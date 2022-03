A la découverte des plantes sauvages Lucy Lucy Catégories d’évènement: Lucy

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Lucy Seine-Maritime Lucy Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales de chaque saison avec le guide nature BPJEPS, Vianney Clavreul, et présentation de son livre : Le Manuel de la Vie Buissonnière.

