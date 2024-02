A la découverte des plantes sauvages et comestibles de nos jardins Brienne-la-Vieille, samedi 16 mars 2024.

En partenariat avec l’association Nature et complicités , venez découvrir les plantes sauvages et comestibles de la saison de nos jardins…

Cette promenade sera animée par Julie Picard, la petite fée des bois de l’association Nature et complicités, qui vous fera découvrir les bienfaits des plantes lors d’une agréable balade commentée dans les bois autour de Basse Fontaine.

Merci de prévoir de quoi écrire, prendre des photos, et prélever les plantes de votre choix (ciseaux, petite pelle, couteau).

Merci de vous équiper de bonnes chaussures de marche, d’un panier et de vêtements adaptés à la météo.

La sortie se fait sur inscription par courriel à natureetcomplicites@gmail.com, ou par téléphone/SMS au 06 78 77 58 41.15 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Forêt du Défaut

Brienne-la-Vieille 10500 Aube Grand Est lesamisdebassefontaine@gmail.com

