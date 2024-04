A la découverte des plantes sauvages et comestibles Chauvé, samedi 6 avril 2024.

A la découverte des plantes sauvages et comestibles Chauvé Loire-Atlantique

Dans la nature, on trouve de nombreuses plantes sauvages. Méconnues pour nombre d’entre elles, on sait aujourd’hui qu’elles sont source de bien-être. Mais pour les déguster, il faut savoir les reconnaître avant de les ramasser. Rendez-vous à Chauvé où Lisa, passionnée de biologie vous dévoilera tous

De nombreuses plantes sauvages prolifèrent dans les jardins et les espaces naturels. La bonne nouvelle ? Certaines d’entre elles sont comestibles ! Une fois lavées, elles peuvent être cuisinées de multiples façons.

Abondance Naturelle: Parmi les plantes courantes, on trouve par exemple

L’ortie Riche en vitamines et minéraux, elle peut être utilisée pour préparer des soupes, des tisanes ou des pestos.

Le pissenlit Ses feuilles sont excellentes en salade, et ses racines peuvent être torréfiées pour faire un substitut de café.

Le plantain Ses jeunes feuilles sont comestibles et peuvent être ajoutées aux salades.

Diversité Nutritionnelle: Les plantes sauvages sont riches en nutriments essentiels. Elles offrent une variété de saveurs et de textures.

L’ail des ours Son goût rappelle celui de l’ail, et ses feuilles sont délicieuses en pesto ou dans les omelettes.

La berce Ses jeunes pousses sont comestibles et peuvent être cuites comme des épinards.

La pimprenelle Ses feuilles ont un goût légèrement acidulé et sont parfaites pour agrémenter les salades.

Mais attention ! Lorsque vous cueillez des plantes sauvages, assurez-vous de bien les identifier. Pendant cette sortie, Lisa vous montrera comment les reconnaître…

Pratique

Sortie sur réservation par téléphone

Le lieu de rendez-vous sera communiqué à la réservation

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06 17:30:00

2 La Basse Chantrie

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire lepotauxfleurs@gmail.com

L’événement A la découverte des plantes sauvages et comestibles Chauvé a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire