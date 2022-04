A la découverte des plantes sauvages et comestibles

A la découverte des plantes sauvages et comestibles, 4 mai 2022, . A la découverte des plantes sauvages et comestibles

2022-05-04 10:30:00 – 2022-05-04 12:00:00 Au printemps, toute la nature ressort plus verdoyante que jamais. Alors c’est l’occasion d’aller découvrir en famille les plantes sauvages et comestibles de nos chemins bocagés. Une balade pleine de découvertes sensorielles.

De retour sur la ferme, une dégustation vous attendra pour expérimenter de savoureuses associations entre plantes sauvages et fromages de chèvres. Animation famille principalement à destination des +6 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr Au printemps, toute la nature ressort plus verdoyante que jamais. Alors c’est l’occasion d’aller découvrir en famille les plantes sauvages et comestibles de nos chemins bocagés. Une balade pleine de découvertes sensorielles.

De retour sur la ferme,… Au printemps, toute la nature ressort plus verdoyante que jamais. Alors c’est l’occasion d’aller découvrir en famille les plantes sauvages et comestibles de nos chemins bocagés. Une balade pleine de découvertes sensorielles.

De retour sur la ferme, une dégustation vous attendra pour expérimenter de savoureuses associations entre plantes sauvages et fromages de chèvres. Animation famille principalement à destination des +6 ans.

Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville