A la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, 19 juin 2021-19 juin 2021, Préchacq-les-Bains.

Préchacq-les-Bains Landes Préchacq-les-Bains

EUR A la ferme Coumet, on cultive des légumes bio. Autour des serres et sur les parterres, poussent des plantes sauvages. Certaines sont comestibles et ont des vertus médicinales. Venez découvrir ces plantes oubliées et des recettes aux saveurs et senteurs inédites avec Marie-Hélène et Jean-Marie.

+33 5 58 98 58 50

OT Montfort