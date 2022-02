À la découverte des plantes sauvages comestibles Barisis-aux-Bois Barisis-aux-Bois Catégories d’évènement: Aisne

2022-05-07 – 2022-05-28

Barisis-aux-Bois Aisne Barisis-aux-Bois 15 15 Promenade en forêt au rendez-vous de ces matinées afin de découvrir les plantes sauvages comestibles.

Venez apprendre comment les consommer et leurs vertus médicinales. Ensuite, vous pourrez les cuisiner ! Rendez-vous les samedis 7, 14, 21 , 28 mai et les samedi 4, 11, 18 et 25 juin de 9h00 à 11h00 au10 rue du rond d’Orléans à Barisis-aux-Bois. Tarif : 15€ par atelier Informations et inscriptions au 06 27 65 78 86 ou par mail tiphany.gregoire@gmail.com Promenade en forêt au rendez-vous de ces matinées afin de découvrir les plantes sauvages comestibles.

