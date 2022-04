A la découverte des plantes des rues du bourg Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

A la découverte des plantes des rues du bourg Plougasnou, 7 mai 2022, Plougasnou. A la découverte des plantes des rues du bourg Place du Général Leclerc Devant l’église. Plougasnou

2022-05-07 – 2022-05-07 Place du Général Leclerc Devant l’église.

Parcourez les rues du centre-bourg de Plougasnou, jusqu'au parc de la Métairie, à la découverte des plantes des murs et des trottoirs, en compagnie de Capucine, animatrice de l'association au fil du Queffleuth et de la Penzé. Cette promenade ponctuée d'activités ludiques vous permettra de mieux comprendre la place et l'importance de la végétation en ville dans notre cadre de vie (pollution, bien-être, biodiversité…). Cette animation gratuite est organisée par la mairie de Plougasnou dans le cadre de sa gestion différenciée des espaces publics de la commune, entretenus sans produits phytosanitaires depuis 2016. Un sachet de graines de plantes vivaces sera offert aux participants pour fleurir leurs trottoirs. Samedi 7 mai de 14h30 à 16h30, départ devant l'église de Plougasnou, place du Général Leclerc. réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme (tél ou email). 20 participants maximum. plougasnou@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 67 35 46

