### Grand jardin d’agrément créé en 1985 par ses propriétaires, jardiniers amateurs Une création architecturée qui a conservé de vieux arbres, des haies variées, des plantes locales. Jardin labellisé ‘Jardin Remarquable’ depuis 2013. Uniquement des plantes vivaces, dont celles des fossés. Délicates mises en scène. Les propriétaires sont disponibles pour les visiteurs. La durée de la visite libre est d’environ 1H30 ; on peut prendre le temps de goûter l’atmosphère paisible du jardin en profitant des différents coins-repos.et découvrir des plantes comme la mélisse, la tanaisie, le fenouil, la menthe, l’alchemille, la consoude, plantes compagnes depuis des siècles. Pour les enfants de plus de 6 ans, “Jardi-jeu” , une enquête sur le jardin. La promenade est possible (avec une petite assistance) aux personnes ayant des difficultés de mobilité. Lieux de vie : chambres d’hôtes pour une halte, gîte pour un séjour.

Gratuit.

