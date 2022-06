A la découverte des plantes comestibles Autrêches, 30 juillet 2022, Autrêches.

A la découverte des plantes comestibles

17 Rue de l’Hermitage Autrêches Oise

2022-07-30 14:30:00 – 2022-07-30 16:30:00

Autrêches

Oise

Autrêches

14 14 La forêt est un lieu magique qui regorge de surprises ! Savez-vous qu’elle possède de nombreuses plantes naturelles pour se soigner et pour manger ? A l’issue de cette sortie, les participants pourront identifier quelques plantes à utiliser en cuisine. Un livret de recettes leur sera remis à l’issue de la prestation.

Pensez à amener vos chaussures de marche et des vêtements longs et clairs.

Événement à partir de 7 ans.

Autrêches

dernière mise à jour : 2022-06-24 par