A la découverte des plantes carnivores Ploudaniel, 30 août 2021-30 août 2021, Ploudaniel.

A la découverte des plantes carnivores 2021-08-30 09:30:00 – 2021-08-30 12:30:00

Ploudaniel Finistère

Venez découvrir la tourbière de Langazel : la plus vieille tourbière de Bretagne. Entre son histoire vieille de plus de 11500 ans et la richesse exceptionnelle de sa faune et de sa flore, vous parcourrez un sentier vers une partie méconnue de la Bretagne qui n’attend qu’à être découvert ! Durant cette visite, vous pourrez connaitre l’histoire du site, les activités de l’association et toute la biodiversité que les salariés et bénévoles tentent de préserver et valoriser.

Sur inscription.

langazel@wanadoo.fr http://langazel.asso.fr/

