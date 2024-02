A la Découverte des pics et autres grimpeurs Semblançay, samedi 9 mars 2024.

A la Découverte des pics et autres grimpeurs Semblançay Indre-et-Loire

Avec Ligéria Nature

Mars est la meilleure période pour tenter d’apercevoir les pics, sittelles et autres grimpereaux ! Nous vous emmenons à travers les Bois des Rouchoux pour une petite partie de cache-cache avec ces oiseaux grimpeurs.

Réservation obligatoire au 06 43 3968 17. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés. Prêt de jumelles sur demande. 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:30:00

fin : 2024-03-09 11:30:00

Semblançay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement A la Découverte des pics et autres grimpeurs Semblançay a été mis à jour le 2024-02-20 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan