A la découverte des « Petits Mythos »

du mardi 16 mars au jeudi 1 avril à Médiathèque du Val d’Argent

EXPOSITION – du 16 mars au 1er avril

À visualiser dans nos murs mais aussi, pour partie, sur notre site internet CONCOURS

Tente de gagner un exemplaire dédicacé de la BD « Petits Mythos. 11, Crête party » en nous retournant rempli ‘’le quizz de Totor’’ pour le **25 mars au plus tard.** Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Un seul gagnant par famille. (Bulletin de participation à retirer à la médiathèque ou à télécharger à l’adresse [https://s.42l.fr/lespetitsmythos](https://s.42l.fr/lespetitsmythos)) Sans oublier les BONUS

Coloriages « Petits mythos », podcast sur les héros et les dieux de la mythologie grecque, sélection de livres… Une animation proposée dans le cadre du projet « Dans ta bulle ! à la rencontre de la BD » avec le soutien du CNL.

GRATUIT – aux heures d’ouvertures de la médiathèque

