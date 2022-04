À la découverte des petites bêtes du sol Muséum d’histoire naturelle, 18 mai 2022, Genève.

À la découverte des petites bêtes du sol

le mercredi 18 mai à Muséum d’histoire naturelle

Muséum Genève participe à la [Fête de la nature](https://fetedelanature.ch/) ! Du 18 au 22 mai et dans toute la Suisse, des activités sont organisées par des passionnés de la nature pour vous emmener au cœur de la biodiversité dans des ateliers et des expérimentations directement sur le terrain pour vous sensibiliser à la richesse de notre environnement. Le sol est un écosystème complexe qui abrite plus d’un quart de la biodiversité terrestre. Cette biodiversité joue un rôle essentiel dans la fertilité des sols, la qualité de l’eau, la pureté de l’air et donc la qualité de notre alimentation et de notre environnement. Certaines formes de vie présentes dans le sol sont visibles à l’œil nu (vers de terre, insectes) tandis que d’autres le sont seulement à l’aide d’un microscope (bactéries, algues, champignons). Accompagné-e-s d’une spécialiste du [Bioscope](https://scienscope.unige.ch/bioscope/), apprenez à distinguer les différentes petites bêtes qui peuplent nos sols, tout en s’amusant ! **Détails** * Date : mercredi 18 mai 2022 * Lieu : Muséum d’histoire naturelle – Parc Malagnou * Horaire : 10h / 11h / 13h / 14h / 15h * Durée: 1h * Tout public * Gratuit * Limité à 12 personnes par atelier * Sur inscription: [[mickael.blanc@ville-ge.ch](mickael.blanc@ville-ge.ch)](mickael.blanc@ville-ge.ch) En lien avec l’exposition temporaire [tout contre la Terre](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/tout-contre-la-terre/) [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/fabrication-de-gites-a-abeilles-solitaires/)

CHF 0.-

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T11:00:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T12:00:00;2022-05-18T13:00:00 2022-05-18T14:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T15:00:00;2022-05-18T15:00:00 2022-05-18T16:00:00