A la découverte des petites bêtes du sol Maison des forêts de Darnétal Darnétal Catégories d’évènement: Darnétal

Seine-Maritime

A la découverte des petites bêtes du sol Maison des forêts de Darnétal, 7 mai 2022, Darnétal. A la découverte des petites bêtes du sol

Maison des forêts de Darnétal, le samedi 7 mai à 10:00 inscription obligatoire, pour les 3/5 ans

Venez découvrir les petites bêtes du sol lors d’une chasse à vue en forêt. Maison des forêts de Darnétal Allée du bois du Roule, Darnétal Darnétal Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T11:30:00

