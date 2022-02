A la découverte des petites bêtes des Jalles Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, le mercredi 23 mars à 14:00

Venez découvrir les petits habitants des Jalles et les alentours lors d’une balade où les tout petits, aidés de leurs parents, rechercheront puis observeront leurs trouvailles.

Sur inscription

Petites certes, mais elles sont précieuses ! Venez découvrir l’importance des petites bêtes pour l’écosystème. Saint-Médard-en-Jalles – point de départ communiqué par l’association à l’inscription saint médard en jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T16:00:00

