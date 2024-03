A la découverte des parcs d’Allier ! Parc Napoléon III – bassin Vichy, vendredi 31 mai 2024.

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Visites guidées par les agents du service Espaces-Verts de la ville de Vichy, déambulation dans les Parcs d’Allier, découverte de leur histoire et des essences présentes. Observation des effets du changement climatique sur le paysage ainsi que les stratégies mises en place par le service pour assurer la pérennité des parcs et favoriser le bien-être des Vichyssois.

Parc Napoléon III – bassin Avenue Stucki – 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 30 17 87 https://espaces-verts.ville-vichy.fr L’idée de la création des parcs d’Allier remonte à 1856 – La création de ce parc d’une superficie de 13 hectares en bordure de l’Allier et épousant un de ses méandres, contribue fortement à la signature paysagère de Vichy par le dessin de ses allées, prolongement des voies thermales nouvellement tracées. Ce parc est une charnière entre l’environnement sauvage et naturel des bords de rivière et la trame urbaine.

© Ville de Vichy