Juvaincourt Vosges À la découverte des papillons. Balade le long d’un chemin pour découvrir et apprendre à reconnaître les différentes espèces de papillons et leur chenille. Mais aussi leur mode de vie (stade chenille au stade papillon), leur adaptation face à certains prédateurs, leur impact sur la flore.

Verger pédagogique.

Enfant dès 5 ans.

Places limitées.

Inscription obligatoire au association.hirrus@orange.fr PIXABAY

