A la découverte des papillons et des libellules Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

A la découverte des papillons et des libellules Bazas, 1 juillet 2022, Bazas. A la découverte des papillons et des libellules

D9 Lac de la Prade Bazas Gironde OT du Bazadais Lac de la Prade D9

2022-07-01 19:00:00 – 2022-07-01 23:00:00

Lac de la Prade D9

Bazas

Gironde Bazas Partez à la découverte des libellules au travers du film l’Appel des Libellules (visionnage en salle) puis dégustez sur les bords du lac, votre pique-nique apporté par vos soins. Une fois la nuit tombée, observer les papillons de nuit grâce l’installation d’un piège lumineux par l’animateur du Cen Nouvelle-Aquitaine. Partez à la découverte des libellules au travers du film l’Appel des Libellules (visionnage en salle) puis dégustez sur les bords du lac, votre pique-nique apporté par vos soins. Une fois la nuit tombée, observer les papillons de nuit grâce l’installation d’un piège lumineux par l’animateur du Cen Nouvelle-Aquitaine. +33 5 56 25 25 84 Partez à la découverte des libellules au travers du film l’Appel des Libellules (visionnage en salle) puis dégustez sur les bords du lac, votre pique-nique apporté par vos soins. Une fois la nuit tombée, observer les papillons de nuit grâce l’installation d’un piège lumineux par l’animateur du Cen Nouvelle-Aquitaine. Cen Nouvelle Aquitaine

Lac de la Prade D9 Bazas

dernière mise à jour : 2022-06-26 par OT du Bazadais

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Bazas Gironde OT du Bazadais Lac de la Prade D9 Ville Bazas lieuville Lac de la Prade D9 Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

A la découverte des papillons et des libellules Bazas 2022-07-01 was last modified: by A la découverte des papillons et des libellules Bazas Bazas 1 juillet 2022 D9 Lac de la Prade Bazas Gironde OT du Bazadais

Bazas Gironde