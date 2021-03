Talant Talant 21240, Talant À la découverte des papillons des pelouses sèches par Étienne COLLIAT-DANGUS Talant Catégories d’évènement: 21240

Talant

À la découverte des papillons des pelouses sèches par Étienne COLLIAT-DANGUS, 19 juin 2021-19 juin 2021, Talant. À la découverte des papillons des pelouses sèches par Étienne COLLIAT-DANGUS 2021-06-19 10:00:00 – 2021-06-19 12:30:00 Talant ENS des combes et pelouses de la Vallée de l’Ouche

Talant 21240 Talant EUR ENS des combes et pelouses de la Vallée de l’Ouche Sous reserve des conditions sanitaires +33 3 80 56 27 02 ENS des combes et pelouses de la Vallée de l’Ouche Sous reserve des conditions sanitaires

Détails Catégories d’évènement: 21240, Talant Autres Lieu Talant Adresse Talant ENS des combes et pelouses de la Vallée de l'Ouche Ville Talant