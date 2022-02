A la découverte des papillons Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bordeaux, le dimanche 26 juin à 10:00

Symbole de transformation profonde, du voyage entre le monde des morts et des vivants, ou encore présage de bonheur, l’étonnante métamorphose des papillons inspire depuis toujours les récits de nombreuses civilisations. En tant que pollinisateurs, ils jouent également un rôle écologique majeur. L’espace de quelques heures, laissez-vous charmer par la grâce de ces créatures poétiques !

Sur inscription

Faciles à appréhender, ces jolis insectes aux ailes colorées sont souvent méconnus, alors qu'ils font pourtant parti de notre quotidien.

2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T12:00:00

