Chemin de Touques, barrière des batteries du mont Canisy, le jeudi 15 juillet à 16:00

Munis de filets à papillons, de loupes et autres matériels d’observation, partons capturer ces insectes aux couleurs chatoyantes. Nous apprendrons à les reconnaître et découvriront leur diversité et (leurs mystères) ? (3km/2h30) – Niveau 1

Gratuit

Chemin de Touques,barrière des batteries du mont Canisy 14910,BENERVILLE-SUR-MER BENERVILLE-SUR-MER

2021-07-15T16:00:00 2021-07-15T18:30:00

