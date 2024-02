A la découverte des papillons au mont Canisy Benerville-sur-Mer, mercredi 14 août 2024.

A la découverte des papillons au mont Canisy Benerville-sur-Mer Calvados

Une sortie pour découvrir cette faune en famille, capturer, identifier et relâcher une découverte tout en s’amusant des papillons du mont Canisy et autres invertébrés…

(3km/2h30) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 14:00:00

fin : 2024-08-14 16:30:00

Chemin de Touques, barrière des batteries du mont Canisy

Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie loic.nicolle@gmail.com

L’événement A la découverte des papillons au mont Canisy Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-13 par Calvados Attractivité