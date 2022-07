A la découverte des papillons

2022-07-24 14:30:00 – 2022-07-24 Démarrage avec une mini exposition.

Avec l’association AEN (à l’écoute de la nature) à la découverte des papillons autour du plan d’eau du Canada.

Adultes et familles, Inscription obligatoire nombres de place limité.

Inscriptions et renseignements au o.legrand@beauvaisis.fr ou au 03 44 79 42 84 Démarrage avec une mini exposition.

