À la découverte des outils d’autrefois Les outils d’autrefois,la boîte aux souvenirs, 17 septembre 2021, Labastide-Cézéracq.

À la découverte des outils d’autrefois

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Les outils d’autrefois, la boîte aux souvenirs

### Pascal vous présente sa collection d’outils et métiers d’antan tels que forgeron, tonnelier, menuisier, sabotier, horloger… plus de 3000 objets ! Et aussi, exposition de véhicules anciens et promenade en calèche qui vous emmènera à la découverte du village.

Libre participation. Entrée libre.

Pascal vous présente sa collection d’outils et métiers d’antan tels que forgeron, tonnelier, menuisier, sabotier, horloger… plus de 3000 objets !

Les outils d’autrefois,la boîte aux souvenirs 33 bis rue Carrère-de-Cap-Sus, 64170 Labastide-Cézéracq Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:30:00