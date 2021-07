Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan A LA DÉCOUVERTE DES ORPELLIÈRES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Point de départ: Maison de Site des Orpellières – 2h00 de balade – 4 kilomètres Cette nouvelle balade du premier samedi du mois vous invite à la (re)découverte du site des Orpellières, nouvellement agencé. Au départ de la nouvelle Maison de Site, cette balade de deux heures vous emmène au cœur des 150 hectares de cet espace naturel protégé. Vous en apprendrez davantage sur ce milieu singulier, caractérisé par sa localisation entre mer et fleuve. Le site des Orpellières est d'une grande biodiversité où le cordon dunaire, véritable poumon du site, façonne les différentes zones qui le compose. Nous irons donc à la rencontre de ces trésors naturels après avoir évoqué le passé historique du littoral et de l'ancien domaine viticole. Vous serez également invités à prendre de la hauteur en montant au sommet du belvédère qui vous offrira une vue à 360°. Réservation et billetterie obligatoires en ligne ou à l'Office de Tourisme. Chaque participant doit être muni d'un billet. Créneaux exceptionnellement déplacés pour éviter les heures de grosses chaleurs. Un chapeau, de l'eau, de la crème solaire ainsi que de bonnes chaussures sont fortement recommandés

